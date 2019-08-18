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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Tokat’ta iki gurup arasında kavga: 4 yaralı

Tokat’ta iki gurup arasında kavga: 4 yaralı

İlçede yaşana gerginlik

Jandarma Çevik Kuvvet Alacak Verecek Meselesi 

-Olaylara müdahale eden ekipler
-Maddi hasar meydana gelen dükkanlar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ın Turhal ilçesinde iki gurup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken birçok iş yerinde maddi zarar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Turhal ilçe merkezinde iki gurup arasında alacak verecek nedeniyle anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavga taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada birçok iş yerinin camlarının kırılarak zarar verildi.
Olayların büyümesi sonucu ilçeye özel harekat, çevik kuvvet ve jandarma ekipleri sevk edildi. 4 kişinin yaralandığı olayda İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan olay yerine gelerek ekipleri koordine etti. Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer,alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişinin yaralandığını, yaralılardan hayati tehlikesi bulunan olmadığını kaydetti.

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