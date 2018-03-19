Tokat'ta iki grup arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

-Güvenlik kamerasına yansıyan kavgaya biranda koşarak dahil olan kalabalık grup

-İki kişinin kavga ederek kameranın açısından uzaklaşması

-Otomobile binen şahsın kalabalığın üzerine aracı sürmesi



( TOKAT - ÖZEL) TOKAT



- Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki gurup arasında yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesi Park Vadide karşılaşan 5 kişilik iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde 5 kişi arasında yaşanan kavgaya çevrede bulunanlar da dahil oldu. Yumrukların konuştuğu kavga iki kişi arasında bir süre devam etti. Kavgada taraflardan birisinin olay yerinden uzaklaşırken aracını çevredekilerin üzerine sürdü. Yaklaşık 2 dakika süren kavga sonrasında her iki tarafta olay yerinden uzaklaştı. (Nİ-GF-

