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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tokat'ta iki grup arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat'ta iki grup arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kavga eden iki grup

Kamera Güvenlik Kamerası Kalaba Alabalık Şili 

-Güvenlik kamerasına yansıyan kavgaya biranda koşarak dahil olan kalabalık grup
-İki kişinin kavga ederek kameranın açısından uzaklaşması
-Otomobile binen şahsın kalabalığın üzerine aracı sürmesi

( TOKAT - ÖZEL) TOKAT

- Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki gurup arasında yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesi Park Vadide karşılaşan 5 kişilik iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde 5 kişi arasında yaşanan kavgaya çevrede bulunanlar da dahil oldu. Yumrukların konuştuğu kavga iki kişi arasında bir süre devam etti. Kavgada taraflardan birisinin olay yerinden uzaklaşırken aracını çevredekilerin üzerine sürdü. Yaklaşık 2 dakika süren kavga sonrasında her iki tarafta olay yerinden uzaklaştı. (Nİ-GF-
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