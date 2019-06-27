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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tokat’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Tokat’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

TOKAT’TA TRAFİK KAZASI,

Cenaze Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-TİCARİ ARAÇLAR ÇARPIŞTI,
-KAZADA BİR KİŞİ ÖLDÜ ÜÇ KİŞİ YARALANDI,
-KAZA NEDENİYLE YOL ARAÇ TRAFİĞİNE KAPANDI,
-KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜ

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Niksar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Niksar-Tokat Yolu Boğazbaşı mevkiinde meydana gelen kazada, Tokat istikametine seyir halinde olan B.Ö idaresindeki 60 HF 696 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Y.B idaresindeki 60 KF 036 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden B.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü Y.B ile iki araçta yolcu olarak bulunan A.B. ve O.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcının kaza yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden B.Ö.’nün cenazesi Niksar devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan bir süre çift yönlü olarak araç trafiğine kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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