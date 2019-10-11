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11 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Tokat’ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı Video

Tokat’ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı Video

Tokat Devlet Hastanesi Acil Servis yolunda çıkan kavga sonrasında olay yerine sevk edilen çok sayıda polis

Polis Hastane Jandarma Silahlı Kavga Hastane Bahçesi 

-Hastane önünde yaşanan yoğunluk
-Bir yaralının ambulansla sevk edilmesi
-Gözaltına alınan kişilerin polis otosuna bindirilmesi
-Yakının kaybeden kadının feryatları

( TOKAT ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Yenidibek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki aile arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Sokak arasında yaşanan sopalı kavga sonucu yaralanan Hakan D. (20), Levent D. (31) ve Ümit D. (18) Malkara ve Keşan’dan olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
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