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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
- Tokat'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

- Tokat'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

Ambulanslarla hastaneye getirilen öğrenciler

Mide Bulantısı Gıda Zehirlenmesi İlaç Tedavisi Öğrenciler Baş Dönmesi 

-6-7 öğrencinin ambulanstan inerek hastaneye girmesi
-Bir öğrenci ile röp,
-KYK İl Müdürü Fahri Delen, röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden 69'u gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alındı. Tokat'ta, KYK'da Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler mide bulantısı, ishal şikayetiyle ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı. Genel durumları iyi olan öğrencilere hastanelerin acil servislerinde serum takılarak ilaç tedavisine başlandı. 21 Tokat Devlet Hastanesinde olmak üzere 69 öğrenciden 40'a yakını yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. KYK Tokat İl Müdürü Fahri Delen, yemeklerden tahlil örnekleri alınarak inceleme başlatıldığını belirterek, "Bir başka suda, yemeklerde bir şey varsa onlar tahlil sonuçlarına göre çıkacak. Öğrencilerin birazda bir birlerinden etkilendiğini değerlendiriyoruz. Doktorlarla görüştüm ciddi bir durum olmadığını söylediler. Bir çok öğrenci ayakta tedavi edildiğini, baş dönmesi, ishal olanlara ise serum takılarak taburcu edildiğini söylediler" diye konuştu.
(Nİ-
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