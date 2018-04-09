Tokat’ta Ebabil kuşu görüldü Haberi



– Nadir görülen kuşlardan olan "Ebabil” kuşu Tokat’ta görüldü.

Tokat’ın Zile ilçesinde belediye hizmet binası boşluğuna düşen Ebabil kuşunu gören personel, bulunduğu yerden alarak zabıta ekiplerine teslime etti. Ekipler tarafından su içirilen kuş, sonrasında belediye veterinerine teslim edildi. Veterinerin ilgilendiği Ebabil kuşunun sorunu olmadığı anlaşıldı ve tekrar doğaya bırakıldı. Ebabil kuşunu bulan belediye personeli Engin Elibol, “Mesai saatinde çalışırken tavandan bir kuşun düştüğünü gördüm. Bu kuşa baktığımda Kuran-ı Kerim’de geçen ebabil kuşu olduğunu anladım. Şimdi bunu alıp zabıta ekipleri tarafından belediye veterineri Yaşar Bey'e teslim edilerek tekrar doğaya kazandırılacaktır” dedi.

Zile Belediyesi veterineri Yaşar İş ise, “Getirilen Ebabil kuşu tarafımdan bakıldı. Genellikle gökyüzünde hayatını geçirir Ebabil kuşu. Yalnız üremek için yere konarlar. Arkadaşlar hasta sanmışlar. Hasta olmadığı tespit edildi. İlgilendiğimiz zaman da elimizden uçtu, yaşamını gökyüzünde devam ettirecek” dedi.



