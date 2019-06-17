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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tokat'ta dolu yağışı tarlalara zarar verdi...Yıldırım düşme anı ise böyle görüntülendi

Tokat'ta dolu yağışı tarlalara zarar verdi...Yıldırım düşme anı ise böyle görüntülendi

Cep telefonlarına yansıyan yıldırım düşme anları

Sağanak Yağış Sel Baskınları Dolu Yağışı Yıldırım Düşmesi Cep Telefonu 

-Dolu yağışından detaylar
-Dolu yağışı sonrasında zarar gören meyve ve sebzeler
-Bir evin çatısından verandasına uzanan sundurmanın dolu yağışı sonrasındaki zarar görmüş anı

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta etkili olan sağanak yağışlarla birlikte yaşanan yıldırım olayları cep telefonlarıyla görüntülendi. Tokat'ta ağırlıkta Kazova ve Pazar ilçesinde yaşanan doluya çeviren sağanak yağışlarla birlikte çok sayıda yıldırım düşmesi olayı da yaşandı. Hafta sonu Pazar ilçesinde bulunan Kazgölü'ne doğa fotoğrafı çekmek için giden profesyonel fotoğrafçılar, gökyüzündeki karabulutları ve şimşekleri fotoğrafladı. Çekimler esnasında cep telefonu ile çevreyi görüntüleyen bir fotoğrafçı, peş peşe düşen 2 yıldırımı tesadüfen kayıt altına aldı. Bölgede hafta sonu meydana gelen şiddetli dolu yağışı sonrasında bağ, bahçe ve tarlalardaki mahsuller zarar görmüş, çok sayıda kanatlı hayvan telef olmuştu. Yaşanan dolu felaketi anlarından görüntüler ve sonrasında ekinlerin son durumu ile bir evin çatısının gördüğü zarar, çiftçiler tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı. Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yaşanan dolu ve sel baskınları sonrasında hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bilgisine ulaşıldı.
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