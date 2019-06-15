Tokat’ta dolu yağışı etkili oldu

-Yolda doluya yakalanan araç sürücülerinin zor anları

-Trafiğe kapanan yol



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta sağanak yağışla birlikte etkili olan dolu yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı Tokat’ın Kazova bölgesinde sağanak yağışla birlikte başlayan dolu yağışı tarım alanlarını beyaza bürüdü. Pazar ilçesi ve çevresi Söngüt Köyü çevresinde etkili olan dolu yağışı araç sürücülerini olumsuz etkiledi. Söngüt mevkinde yola sel gelmesi nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İtfaiye ekipleri yolda oluşan çamur birikintilerini temizlemek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından trafik ulaşıma açıldı. Araçlarını dolu yağışından korumak için vatandaşlar örtü ve kartonlarla otomobillerinin üzerini kapattı.

