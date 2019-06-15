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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tokat’ta dolu yağışı etkili oldu

Tokat’ta dolu yağışı etkili oldu

Tokat'ta dolu yağışı sonrasında beyaza bürünen tarım arazileri

Sağanak Yağış Tarım Akalan Dolu Yağışı Gesi 

-Yolda doluya yakalanan araç sürücülerinin zor anları
-Trafiğe kapanan yol

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta sağanak yağışla birlikte etkili olan dolu yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı Tokat’ın Kazova bölgesinde sağanak yağışla birlikte başlayan dolu yağışı tarım alanlarını beyaza bürüdü. Pazar ilçesi ve çevresi Söngüt Köyü çevresinde etkili olan dolu yağışı araç sürücülerini olumsuz etkiledi. Söngüt mevkinde yola sel gelmesi nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İtfaiye ekipleri yolda oluşan çamur birikintilerini temizlemek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından trafik ulaşıma açıldı. Araçlarını dolu yağışından korumak için vatandaşlar örtü ve kartonlarla otomobillerinin üzerini kapattı.
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