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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu

Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu

Cep telefonu kamerası

Sosyal Medya Kamera Dolu Yağışı Yağan 

-Araçların üzerine dolu yağması
-Vatandaşlardan detay
-Vatandaşlarla röp.

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta akşam saatlerinde yağmurun ardından başlayan dolu yağışı etkili oldu. Tokat’ta yağmurla birlikte başlayan dolu yağışı kent merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde etkili oldu. Dağlık alanlar beyaza bürünürken, kısa süreli yağan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafikte de dolu yağışı nedeni ile aksamalar yaşandı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı nedeni ile çiçek açan meyve ağaçları zarar gördü. Dolu yağışını vatandaşlarda cep telefonları ile kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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