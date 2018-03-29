Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu

-Araçların üzerine dolu yağması

-Vatandaşlardan detay

-Vatandaşlarla röp.



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta akşam saatlerinde yağmurun ardından başlayan dolu yağışı etkili oldu. Tokat’ta yağmurla birlikte başlayan dolu yağışı kent merkezinin yanı sıra yüksek kesimlerde etkili oldu. Dağlık alanlar beyaza bürünürken, kısa süreli yağan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafikte de dolu yağışı nedeni ile aksamalar yaşandı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı nedeni ile çiçek açan meyve ağaçları zarar gördü. Dolu yağışını vatandaşlarda cep telefonları ile kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

