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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tokat’ta dolu ve sağanak yağış ulaşımda aksamalara neden oldu

Tokat’ta dolu ve sağanak yağış ulaşımda aksamalara neden oldu

Tokat-Turhal yolunda karayollarında dere taşması sonucu kapanan yolda çalışma

Karayolları Güzergah Sağanak Yağış Dolu Yağışı Hasar Tespit 

-Karayolları ekiplerinin yolu greyderlerle temzilemesi
-Kazaya karşışan otomobil
-Bahçesini sel basan vatandaş
-Telef olan kümes hayvanları
-Yağmur ve doludan kurtulan civciler
-Bahçe sahibi ile röop

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat-Turhal karayolunda sağanak ve dolu yağışının ardından derenin taşması sonucu kapanan yol karayolları ekiplerinin çalışması tarafından ulaşıma açılırken, çiftçiler büyük zarar gördü. Tokat’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında gelen dolu sele neden oldu. Tokat Turhal arasında bulunan D-180 Karayoluna bölgesel ani yoğun yağış sonuncu taşkınlarla gelen sel suları ulaşımı durdurdu. Kazova bölgesinde bulunan Söngüt Bölgesi ve Eski Turhal Yolu güzergahındaki başta Emirseyit, Kömeç, Akyamaç, Güryıldız, Büyükyıldız ve çevre köylerde tarım arazilerine ulaşan taşkınlar nedeniyle mahsuller zarar gördü. Gürpınarı deresinin taşarak yolu kapatması sonucu trafikte aksamalar yaşandı. İki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralandığı kazada olay yerine ekipler sevk edildi. Karayolları ekipler greyderlerle yola biriken çamur ve dal parçalarını temizledi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yol temizlenirken, trafik normale döndü. Bahçesini sel bastı, kümes hayvanları telef oldu Yol altında bulunan bahçe sahibi de yoğun yağıştan olumsuz etkilendi. Onlarca kanatlı kümes hayvanı telef olan Osman İlhan (60) ekili tarım arazilerinin dolu ve selden zarar gördüğünü belirterek, “Dolu yağışından sonra yoldan bahçeye sel geldi. Dere taşınca bahçeyi su bastı. Sebzeler su içinde kaldı, hayvanlardan telef olanlar var” diye konuştu.
İlhan, kurtarabildikleri civcivlerin bakım altına aldıklarını kurutmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi. Öte yandan Tarım İl Müdürlüğü tarafından yaşanan dolu yağışının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
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