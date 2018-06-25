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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tokat'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 100 destek veren köyde sevinç yaşanıyor

Tokat'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüzde 100 destek veren köyde sevinç yaşanıyor

Tokat merkeze bağlı Ççrdük köyü

Levis Milletvekili 

-Köyün girişine poster asan köylüler
-Köy muhtarı ve vatandaşlarla röp
-Köyden detaylar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 147 seçmenin tamamının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiği köyde vatandaş sevinç yaşadı. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde sandığa giden Tokat merkeze bağlı Çördük köydeki seçmenin tamamı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi. Çördük köyünde 1355 numaralı sandıkta 147 seçmenin tamamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verirken, milletvekili seçimlerinde ise 125 oy AK Parti'ye 22 oy MHP'ye oy verdi. Seçim gecesi coşkunun yaşandığı köyde oy sonuçlarının açıklanması ile birlikte köy halkı ayrı bir sevinç yaşadı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posterini köyün girişine astı. Köy muhtarı Sabri Uyan, köyün tamamının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiği için gururlu olduklarını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Başkanlık görevinde başarılar diliyoruz" dedi.
Çördük Köyü Dernek Başkanı Yavuz Cömert ise yurt genelinde olduğu gibi köylerinde de sevinç yaşandığını ifade ederek, "Seçimler bitti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Alevisi ve Sünni ise Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında bir olmalıyız, diri olmalıyız, iri olmalıyız" diye konuştu.
Köylüler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duydukları sevgiyi dile getirdi.
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