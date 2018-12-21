Tokat'ta bitkin halde yavru delice doğan bulundu

: - Bitkin halde bulunan Delice Doğan'ın detay görüntüleri - Veteriner Hekim Akif Yılmaz ile röportaj - Bitkin haldeki kuş, bakımının ardından doğaya salınacakTOKAT (AA) - Tokat 'ın Erbaa ilçesinde yol yapım çalışması sırasında bulunan bitkin haldeki yavru delice doğanın bakımı gerçekleştirilecek.Kale köyü yakınlarında İlçe Özel İdare Müdürlüğü işçileri tarafından bitkin halde bulunan yavru delice doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.Hayvan Sağlığı Birimi tarafından kontrolleri gerçekleştirilen ve 5 aylık olduğu tahmin edilen hayvanın soğuk hava ile açlık nedeniyle bitkin düştüğü belirlendi.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi veteriner hekimi Akif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru delice doğanın sağlığında sorun bulunmadığını, sadece yağmur ve fırtına sebebiyle bitkin düştüğünü anlattı.Kuşun bakımını yaptıklarını dile getiren Yılmaz, en kısa zamanda doğaya bırakacaklarını kaydetti.