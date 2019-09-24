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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Tokat'ta askıda dürüm uygulaması

Tokat'ta askıda dürüm uygulaması

Tokat'ta bir lokantada yapılan askıda dürüm uygulaması

Vitrin Irak 

-Askıda dürüm uygulamasının yer alan tabela
-İş yeri sahibi ve müşterilerle röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta askıda ekmek uygulamasının ardından bir lokantada 'askıda dürüm' uygulaması başlatıldı. Osmanlı döneminde başlanan ve günümüzde de hala devam eden askıda ekmek ve giysi uygulamalarının ardından Tokat'ta ‘askıda dürüm’ uygulaması başlatıldı. Sanayi sitesinde bir lokantada başlatılan uygulama ile kişilerin bağışladığı dürümlerin sayısı vitrine asılan bir tabelada belirtiliyor. Uygulamadan yararlanmak isteyenler bedeli daha önceden ödenmiş dürümleri ücret ödemeden alıp yiyor. İşletme sahibi Muhammed Masum Ağca, Osmanlı’dan günümüze kadar gelen bir geleneği yaşatmak adına böylesine bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Ağca, “Müşterilerimiz kendi hayırları için uygulamaya destek veriyor. Öğrenciler, sanayide çalışan çıraklar durumu iyi olmayanlar bu uygulamadan yaralanabiliyor. Günlük yaklaşık olarak 10-15 kişi faydalanıyor” dedi.
Ağca, hayali olan bir uygulamayı hayata geçirmenin sevincini yaşadığını sözlerine ekledi.
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