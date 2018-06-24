Tokat'ta AK Partililer, MHP'lilerle birlikte kutlama yaptı

-Vatandaşların araçları ile konvoy yapmaları

-Dev Türk bayrağını dalgalandıran vatandaşların tezahüratları

-Vatandaşlarla röportaj



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ta AK Partililer, büyük oranda açıklanan ve kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olması üzerine kutlama yaptı. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından Tokat'ta vatandaşlar Cumhuriyet Meydanında sevinç gösterilerinde bulundu. Ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamaları sallayan vatandaşlara araçları ile tur atan vatandaşlar korna çalarak eşlik etti. Davul zurna eşiliğinde halay çeken vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. MHP'li vatandaşların "bozkurt" işaretleriyle kalabalığa destek verdiği görüldü.

Kent merkezinde silahlı kutlama yapan çok sayıda vatandaş polisi alarma geçirdi. Silah atanlara karşı polis uygulama yaparken, trafik ve asayiş ekipleri halkın yoğun olduğu bölgelerde güvenlik önlemi aldı. Bir aracın arkasındaki "Başkan olmakla aday olmak arasında ince bir çizgi vardır. Seni başbakan yapacağız demiştik" yazısı dikkat çekti.

