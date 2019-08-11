Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Tokat’ta acemi kasap bilançosu; 107 yaralı İzle

Tokat’ta acemi kasap bilançosu; 107 yaralı İzle

Hastaneye kendi imkanlarıyla gelen acemi kasaplar

Acil Servis Hastane Acemi Kasap Bayram Namazı 

-Acemi Kasap Röportajı
-Tedavileri devam eden acemi kasaplara protokol üyelerince gerçekleştirilen ziyaretten detaylar
-Yaralı vatandaş detayları

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ta kurban keserken yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu. İlçelerle birlikte toplam bilanço 107 kişi olarak açıklandı. Tokat'ta bayram namazı sonrasında kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışanlar veya kasaplara yardımcı olan vatandaşlar kesici aletlerle ya da boynuz darbesiyle yaralanarak hastanelik oldu. Hastaneye kendi imkanları ile gelen vatandaşların kimi Elinden kimi elinden kimi de bacağından yaralandı. Basın mensuplarının sorularına esprili yanıt veren bir vatandaş: "Babam kesti elimi, başka bir şey yok. Karşı taraftaki tosun gitti zaten. Elimi de babam kesti, kendim kesmedim yani” diye konuştu.
İlk müdahalesi Tokat Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan vatandaşları protokol üyeleri de ziyaret ederken, il genelinde kurban keserken yaralanan kişi sayısı 107 olarak açıklandı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı