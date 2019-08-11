Tokat’ta acemi kasap bilançosu; 107 yaralı İzle

-Acemi Kasap Röportajı

-Tedavileri devam eden acemi kasaplara protokol üyelerince gerçekleştirilen ziyaretten detaylar

-Yaralı vatandaş detayları



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ta kurban keserken yaralanan acemi kasaplar hastanelik oldu. İlçelerle birlikte toplam bilanço 107 kişi olarak açıklandı. Tokat'ta bayram namazı sonrasında kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışanlar veya kasaplara yardımcı olan vatandaşlar kesici aletlerle ya da boynuz darbesiyle yaralanarak hastanelik oldu. Hastaneye kendi imkanları ile gelen vatandaşların kimi Elinden kimi elinden kimi de bacağından yaralandı. Basın mensuplarının sorularına esprili yanıt veren bir vatandaş: "Babam kesti elimi, başka bir şey yok. Karşı taraftaki tosun gitti zaten. Elimi de babam kesti, kendim kesmedim yani” diye konuştu.

İlk müdahalesi Tokat Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan vatandaşları protokol üyeleri de ziyaret ederken, il genelinde kurban keserken yaralanan kişi sayısı 107 olarak açıklandı.

