Tokat'ta 63 yaşındaki kadın geçimini örgü bebek yaparak sağlıyor

-63 yaşındaki Naile Çamlıoğlu Röportajı



( TOKAT ) - TOKAT



- Tokat'ta 3 çocuk ve 6 torun sahibi 63 yaşındaki Naile Çamlıoğlu, aile bütçesine yaptığı örgü bebekleri satarak katkı sağlıyor. Tokat Belediyesi Hanımeli Kurs Merkezlerinde verilen amigurumi eğitimleriyle kadınlar renk renk, boy boy oyuncaklar üretiyor. Bebek, kardan adam, baykuş, kitap ayracı gibi ürünler üreten kadınlar tüm bunları tığ işi tekniğiyle yapıyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitime her yaştan ve her profilden katılımcının olduğuna dikkat çeken kurs öğretmeni Kadriye Özcan, öğrencilerinin yeni bir şey öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Tokat Belediyesi GülbaharHatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi’nde örgü kursu eğitimine devam eden 63 yaşındaki Naile Çamlıoğlu da yaklaşık 3 yıldır dolgu bebek örüyor ve satıyor. Yeraltı Çarşısında yer alan Tokat Belediyesi Hanımeli El Ürünleri Satış Merkezinde bugüne kadar yaklaşık 30-40 bebek ile 100’ün üzerinde örgü satarak aile bütçesine katkıda bulunan Naile Çamlıoğlu, tamamen organik olan bu oyuncakların, çocukların sağlığı açısından da çok önemli olduğunu söyleyerek Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu’na teşekkürlerini iletti. Gülbaharhatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi sorumlusu Arzu Arslan ise; “2018 Yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu tarafından hanımlara armağan edilen Gülbaharhatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinde 18 kursta 350 kursiyer eğitime devam ediyor. Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerinde kurs kayıtlar devam etmektedir. ” dedi.

(DEE-GF-

