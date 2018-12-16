- Tokat’ta 4 kopek yol ortasında ölü bulundu Haberi



- Tokat’ta arazi yolu üzerinde bulunan 4 köpeğin ölüm nedeni araştırılırken, zehirlenmiş olabilecekleri şüphesi üzerinde duruluyor. Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyü yakınlarında çok fazla kullanılmayan ormanlık alan içinden geçen yolda yerde cansız şekilde yatan 4 köpek bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yaşanan olay hayvan severlerin tepkisini çekti. Köpeklerin ölüm nedeni ise araştırılıyor. Hayvan Hakları Konfederasyonu Tokat Temsilcisi Gizem Kaya, yaşanan üzücü olayın takipçisi olacaklarını ifade edip, “Tokat Niksar’dan gelen zehirlenip atılan bu canların haberi bizleri artık şaşırtmıyor. En önemlisi de ölüm işkence haberlerine artık şaşırmıyoruz. Çünkü insanlar o kadar gaddarlaştı ki bu olaylara karşı delillere ulaşıp araştırma yapıp bulmaktan başka bir tepki veremiyoruz. Nereden başlasak nereyi toparlasak diğer taraf yıkılıyor. Bunların tek bir sebebi var yasaların oldukça zayıf olması ve halkın olaylara karşı tepkisinin az olması. Bir zulme karşı hep birlikte tepki göstersek yasaların para değil hapis cezası ile sonuçlanacağını bilen suçlular için caydırıcı olacaktır. Bu canlar bugün orada acı içinde öldüler. Bizler hala rahat bir şekilde nefes aldığımız için şükrediyoruz ancak zulme sustuğumuz için bu insanları ortaya çıkartmak için çabalamadığımız için içimizde olan bu insanlar günün birinde sizlere de zarar verecektir. Şu an Niksar da bulunan il temsilcimiz muhtara ulaşıp olayla ilgili ayrıntıları öğrenmeye çalışacak. Yeterli bir bilgi gelirse suç duyurusunda bulunacağız teşekkürler” dedi.

(Nİ-GF-

