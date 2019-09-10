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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Tokat'ta 3 bin kişiye aşure ikramı

Tokat'ta 3 bin kişiye aşure ikramı

Tokat Ali Paşa Camiinde düzenlenen dağıtımdan detaylar

Şehit Beraberlik Şili 

-Aşure ikram edilen vatandaşlar
-Vatandaş röportajları
-Dua detayları

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ‘Aşure Günü’ dolayısıyla 3 bin kişilik aşure ikramı yapıldı.Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün her yıl Muharrem ayının 10'uncu gününde geleneksel olarak düzenlediği aşure dağıtım etkinliği, bu yıl da devam etti. Ali Paşa Camii önünde namaz öncesi 2 bin, namaz sonrası ise bin kişi olmak üzere toplamda 3 bin kişiye aşure ikramı yapıldı. Dağıtımların öğlen namazı çıkışında gerçekleşen kısmına Tokat Valisi Dr Ozan Balcı ve Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç da katıldı.
Vali Balcı vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti. Etkinliğin yıllardır kentte yapıldığını söyleyen Semih Bulut isimli vatandaş, "Sünnetçioğlu Hacı Abdullah Vakfı namına Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün her yıl yaptığı bu etkinlikle birlik ve beraberlik olgumuz hep diri kalıyor. Hem vakıfa, hem de dağıtımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kerbela şehitlerimiz başta olmak üzere de tüm şehitlerimizi anıyoruz" şeklinde konuştu.
Etkinlik edilen dualarla son buldu.
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