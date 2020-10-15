Tokat’ta 24 yıllık asfalt yol yenileniyor

-Ekiplerin hummalı çalışmaları (drone görüntüsü)

-Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, açıklamaları



( TOKAT ) - TOKAT



- Tokat'ta 24 yıl önce asfaltlanan yol yıpranması nedeniyle yenileniyor. Tokat şehir merkezinden geçen 7 kilometrelik yolun yıpranması, bozulması nedeniyle asfaltlama çalışması başlatıldı. Gaziosmanpaşa Bulvarı ile Geyras Mahallesi arasında kalan şehrin ana güzergahında başlatılan çalışmaları Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yerinde inceledi. Gaziosmanpaşa Bulvarının 1996 yılında karayolları bölge müdürlüğü tarafından asfaltlandığını belirten Başkan Eroğlu, “Son bir kaç yıldır asfaltımızda bozulmalar başlamıştı. Ulaştırma Bakanımızın 3 ay önce Tokat ziyaretlerinde kendisinde yolun asfaltlanması için ricada bulunmuştuk. Sağolsun Sayın Bakanımız da çok kısa sürede bu isteğimize cevap verdi. Hıdırlık köprüsünden çevre yolu girişine kadar bu yolumuzu yeniliyoruz. Bu da yaklaşık 6 kilometredir. Havalar müsade ettiği sürece tamamını yapacağız" dedi.

Başkan Eroğlu, yaklaşık 4 milyona mal olacak yolun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. (Nİ-GF-Y)



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