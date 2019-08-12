Tokat'ta 20 kurbanda bulaşıcı hastalık tespit edildi İzle

-Kurban kestiren bir vatandaşla röp

-İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Necati Ceyhan, röp

-Sığır Tüberkülozu tespit edilen bir büyükbaş kurbanlık



( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Tokat’ta Kurban Bayramı'nda gelen şikayetleri değerlendiren İl Tarım Müdürlüğü veteriner hekimleri, 20 büyükbaş hayvanda bulaşıcı hastalık tespit etti. Hayvanlar imha edilirken, hayvan sahiplerine tazminat ödemesi için çalışma başlatıldı. Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 110 veteriner sağlık personeli ile 102 klinisyen hekim mezbahanelerde, kesim yerlerinde, köylerde Kurban Bayramı öncesinde olduğu gibi kurban kesiminde de denetimlerini sürdürdü. Dini vecibesini yerine getirerek kurbanlarını kesen vatandaşların ihbarı üzerine yapılan incelemede 20 kurbanlıkta hastalık tespit edilerek imha edildi. Tüberkülozlu hayvanların sahiplerine tazminat ödemesi yapılacağı bildirildi.

Uzmanlar, hastalıktan şüphelenilen etlerin tüketilmemesi için uyardı Hayvandan insana geçebilen hastalıklar (zoonotik) konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Necati Ceyhan, vatandaşların kestikleri kurbanlıkların etlerinde hastalık şüphelendiklerinde tüketmemeleri gerektiğini söyledi.



Vatandaşların il, ilçe tarım müdürlüklerini arayarak ihbarda bulunmaları halinde denetim yaptıklarını ifade eden Ceyhan, “Gelen ihbarları kısa sürede değerlendirerek muayenesini yaparak vatandaşa etin tüketilmesi veya tüketilmemesi yönünde bilgi veriyoruz. Şu ana kadar il genelinde belli noktalarda ihbar aldık, 20 civarında bir hastalık tespit ettiğimiz hayvanın imhasını yaptık” dedi.

Hastalık tespit edilen kurban sahiplerine tazminat ödemesi yapılıyor Kesimi yapılan hayvanlarda durumuna göre tazminat ödemesi yapıldığını ifade eden Ceylan, “Sığır tüberkülozu hastalığında devletimiz tarafından yüzde 75 oranında tazminat ödemesi gerçekleştiriliyor. Bu noktada kurban kesen kişiye tazminat ödemesi devletimiz tarafından gerçekleştiriyor. Bu anlamda kurban etinde hastalık olduğunu fark ettiklerinde risk almamaları gerekiyor. Veteriner hekimler bu anlamda görevli, etin tüketilip tüketilemeyeceğini veteriner hekimler söyler. Vatandaşların ‘tüketelim bir şey olmaz’ gibi bir mantıkla yaklaşmamaları şüpheli gördükleri her durumda bizleri haberdar etmeleri önem arz ediyor" diye konuştu.



