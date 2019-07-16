Tokat’ta 15 Temmuz dualarla yad edildi

-Vatandaş röportajları

-Vali Dr Ozan Balcı konuşması

-Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu konuşması

-Dua ve Sela anından detaylar



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen tek yürek gecesini dualarla geçiren vatandaşlar meydanları boş bırakmadı. Tokat Cumhuriyet Meydanında düzenlenen tek yürek gecesine vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile katıldı.

Tokat Valisi Dr Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Rifat Dönel, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Ak Parti İl Başkanı Metin Polat, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK liderleri, şehit yakınları ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen gecede, vatandaşlar Cumhuriyet Meydanında coşku ve hüznü aynı anda yaşandı. Okunan şiir ve marşlarla o gece yaşanan kahramanlık öykülerini dinleyen vatandaşlara Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Tokat Valisi Dr Ozan Balcı da hitap etti. Konuşmasında 16 devlet kurmuş Türk Milleti’ne 15 Temmuz Gecesi yapılan saldırıyı yine millet iradesinin önlediğini dile getiren Belediye Başkanı Eroğlu: “Bir daha milletimize böyle 15 Temmuz gibi karanlık geceleri göstermesin. Bu ülkenin birliğine beraberliğine kastedenler kahru perişan oldun. Bir olalım, beraber olalım. Ayağımızın altındaki bu güzel vatandaki farklılıklarımızın hepsi bizlerin birer güzelliğidir” diye konuştu.

Eroğlu konuşmasını şiir okuyarak bitirdi. Eroğlu’nun okuduğu dörtlük şöyle oldu: “Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda tarihe kendini verenlerindir. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan Huduttan hududa yol gibi koşan, cepheye cepheye soranlarındır. İleri atılıp severcesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir.” Tokat Valisi Dr Ozan Balcı da konuşmasında birlik beraberlik mesajı verdi. Konuşmasında 15 Temmuz’un Türk Milleti için anlamına ve önemine de değinen Vali Balcı: “Türk Milletinin milli birlik ve beraberlik konusunda ne kadar duyarlı olduğu demek 15 Temmuz. 15 Temmuz başka ne demek? 15 Temmuz Türk Milletinin anenesine, geleneğine, yazılı devlet kurallarına aykırı olarak, devlet içinde örgütlenip gizli bir gündem gütmek, devleti ele geçirmek isteyen yapılara karşı, hain FETÖ terör örgütüne karşı devlet ve millet için, istikbali ve istiklali için fedakarca mücadelesi demek” diye konuştu.

Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından yapılan dua sonrasında Ali Paşa Camiinden 00.13’te sela okundu. Edilen dua ve okunan sela etkinlikleri takip eden vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Program sela ile birlikte son buldu.

