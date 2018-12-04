Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Tokat’ta 10. kattan düşen Afgan işçi hayatını kaybetti

Tokat’ta 10. kattan düşen Afgan işçi hayatını kaybetti

Tokat'ta Afgan uyruklu gencin kaldırıldığı hastane acil servisi

Acil Servis Hastane Yük Asansörü Gesi Ölüm Haberi 

-Olay yerinde inceleme yapan ekipler
-Yük taşımada kullanılan asansör sistemi
-Kopan halat ve yere düşen kablo malzemesi
-Bir işçi ile röp
-fotoğraf

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta bir inşaatın 10. katında çalışırken düşen Afgan uyruklu işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; Topçam Mahallesinde 11 katlı bir apartmanın inşaatında kaynakçı olarak çalışan Farrokhottin Feizi (26) binanın dışından yük asansörü ile yukarı çekilen malzemeleri içeri alırken halat koptu. Bu sırada dengesini kaybetmesi sonucu 10. kattan yere düşen Feizi, ağır yaralandı. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından özel bir hastanenin acil servisine kaldırılan genç işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerince inceleme başlattı. Düğün için para biriktiriyordu Öte yandan Afganistan’dan Türkiye’ye 2 yıl önce gelerek çalışmaya başlayan gencin yaklaşık 4-5 ay önce nişanlandığı, yaz aylarında yapacağı düğün için para biriktirdiği öğrenildi. Nişanlısı ve ailesinin Afganistan’da olduğu öğrenilen gencin ölüm haberini alan hemşehrileri Tokat Devlet Hastanesine önünde toplandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
PKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak BulunduPKKlı Teröristlere Ait 3 Katlı 5 Odalı Sığınak Bulundu
Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!Çöp Koyteynerinde Feci Ölüm!
Ankara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı VarAnkara'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Yaralı Var
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı