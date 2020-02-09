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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Tokat-Sivas Karayolunda tipi etkili oluyor Haberi

Tokat-Sivas Karayolunda tipi etkili oluyor Haberi

Tokat - Sivas kara yolunda tipi

Kar Yağışı Irak 

-Görüş mesafesinin düştüğü yol
-Karayolları ekiplerinin çalışmaları
-Kamyon şoförü ile röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat-Sivas Karayolu 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. Tokat’ta aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Tokat’ı Sivas’a bağlayana 1650 rakımlı Çamlıbel tepesinde kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için aralıksız mesai yaptı. Şehrin ana arterlerinde yollar ulaşıma açıkken birçok köy yolu ulaşıma kapandığı öğrenildi.
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