Tokat-Sivas karayolunda buzlanma aksamalara yol açtı

-Araçların oluşturduğu kuyruk

-Trafik ekiplerinin uygulama yapması

-Sürücülerle röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat-Sivas kara yolu kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı ekiplerin yola çıkmasına izin verilmezken uzun kuyruklar oluştu. Tokat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde yerine soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşmesi sonucu yolda buzlanma meydana geldi. Birçok maddi hasarlı kazanın meydana geldiği yolda trafik ekipleri şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yaptı. Ekipler, Geyraz Mahallesinde bir benzin istasyonu önünde ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi. Elazığ’a yardım malzemesi ve konteyner götüren araçlarında arasında bulduğu araçlar yol kenarında uzun kuyruklar oluşturdu. Otomobil ve yolcu otobüslerinin geçişine izin verildiği Tokat-Sivas kara yolunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde de buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı bildirildi.





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