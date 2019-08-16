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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Tokat Niksar'da korkutan yangın

Tokat Niksar'da korkutan yangın

Tokat’ta apartmanın çatısından yükselen alevler

Nadan Yükselen Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye ekiplerinin çalışma yapması
-Vatandaşların panik anları
-Mahalle sakinleri ile röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Niksar ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre; Niksar ilçe merkezi Bağlar Mahallesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında akşam saatlerinde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartman sakinleri kısa sürede binadan tahliye edilirken, mahallede korku dolu anlar yaşandı. Polis vatandaşları sakinleştirmekte zor anlar yaşadı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlattı.
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