Tokat’ın kayıp çocukları bulunamadı Haberi

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( TOKAT ) - Tokat'ta, kaybolduğunda 7 yaşında olan Dursun Kağan Taşçı’dan 3 yıldır, 3.5 yaşındaki Evrim’den ise 173 gündür haber alınamıyor TOKAT



- Tokat'ta, kaybolduğunda 7 yaşında olan Dursun Kağan Taşçı’dan 3 yıldır, 3.5 yaşındaki Evrim’den ise 173 gündür haber alınamıyor. Tokat'ın Reşadiye ilçesi Çermik Mahallesi'nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan'dan, 29 Aralık 2015 tarihinde sabah saatlerinde oyun oynamak için evlerinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Aylarca Kelkit Çayına düşmüş olabileceği ihtimaline karşı yapılan arama çalışmalarında sonuç alınmazken, çocukların kaçırılma veya öldürülme olasılıkları üzerine özel ekipler soruşturma başlatmıştı. Bayram’a ait kemik parçaları tesadüfen bulundu 2.5 yıl sonra Kelkit Çayına uçan bir araçta sulara kapılarak kaybolan Muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak için başlatılan çalışmalarda beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Dalgıçlar, HES göletinin mazgallarında arama yaparken spor ayakkabı içinde çorap ve kemik parçaları buldu. Bulunan kemik parçalarının yapılan DNA testinde Bayram Erol’a ait olduğu tespit edildi. Kemik parçaları yaklaşık 2 ay önce toprağa verildi.

Bayram’ın en azından bir mezarı olurken, kayıp çocuklardan Dursun Kaan Taşçı’nın ailesi yıllardır gelecek bir haberi bekliyor. Yaşanan üzücü olayın yıl dönümünde her iki aile de derin üzüntü yaşıyor. 3.5 yaşında kaybolan Evrim olayı da aydınlatılamadı Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 2 çocuklu Burhan ve Dilek Atış çiftinin 3,5 yaşındaki çocukları Evrim 10 Temmuz tarihinde kayboldu. Aylarca süren Evrim'i arama çalışmaları sonlandırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesi ile adli makamlarca tutuklanan anne Dilek Atış serbest bırakılırken, baba Burhan Atış’ın tutukluğu devam ediyor. Trabzon’da cezaevinde gönderilen baba Burhan Atış "Traktörden düşüp, öldü; babamın mezarına gömdüm" şeklinde ifade vermişti. Mezar açılarak yapılan incelemede bir bulguya rastlanmaması sonucu Atış, ifadesini değiştirerek korktuğu için farklı bir ifade verdiğini ileri sürmüştü.

