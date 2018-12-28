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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Tokat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bozkurt: 'Öyle ilginç şeyler oluyor ki, bazen suyu biten, evinde ekmeği biten polisi arıyor'

Tokat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bozkurt: 'Öyle ilginç şeyler oluyor ki, bazen suyu biten, evinde ekmeği biten polisi arıyor'

öğrenciler ile bir araya gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Bozkurt

Sosyal Medya Polis Narkotik Öğrenciler 

-Bozkurt'un öğrencilerin sorularını cevaplaması
-detaylar

( TOKAT ) Tokat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bozkurt: "Öyle ilginç şeyler oluyor ki, bazen suyu biten, evinde ekmeği biten polisi arıyor" - "Bazen şaka ve benzer konularda arayanlar oluyor ama gerçekten yardıma o anda ihtiyaç olan varsa engellemiş oluyorsunuz. O nedenle 112 ve 155 hatlarını dikkatli kullanın" TOKAT

- Tokat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Bozkurt, 155 Polis İmdat hattını arayıp su, ekmek isteyenler olduğunu ifade ederek, "Bazen şaka ve benzer konularda arayanlar oluyor ama gerçekten yardıma o anda ihtiyaç olan varsa engellemiş oluyorsunuz. O nedenle 112 ve 155 hatlarını dikkatli kullanın" dedi.
Behzat-ı Veli İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen “Kariyer Günleri” programının konuğu olan Tokat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Bozkurt, öğrencilerle meslek yaşamı ile ilgili anılarını ve deneyimlerini paylaştı. Öğrencileri sosyal medyayı kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyaran Bozkurt, hakaret içeren eleştiriler yapılmaması tavsiyesinde bulundu. Bozkurt, “Bir toplumda yaşayabilmemizin en önemli unsuru kanunlar. Kanunlar bir başkasının hakkına girmemek için vardır. Sanal alemde bazen geçler gençliğin verdiği duygu ile gaza geliyorlar. Bir spor karşılaşmasında dahi ağza alınmayacak kelimeler, cümleler kurabiliyorlar. O nedenle bunları yapmayın” dedi.
"155'i arayıp su, ekmek isteyenler oluyor" Bir öğrencinin "155 polis hattı veya 112 Acil Servis'i gereksiz yere arayarak meşgul eden kişilerin yeri tespit edildiğinde ne yapıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Bozkurt, “Bu tür davranışların cezai müeyyidesi var. Öyle ilginç şeyler oluyor ki, bazen suyu biten, evinde ekmeği biten polisi arıyor. Bazen şaka ve benzer konularda arayanlar oluyor ama gerçekten yardıma o anda ihtiyaç olan varsa engellemiş oluyorsunuz. O nedenle 112 ve 155 hatlarını dikkatli kullanın. Bu hatlar hayat kurtarıyor” cevabını verdi. Programda ayrıca siber suçlar ve narkotik ekipleri tarafından da öğrencilere bilgiler verildi.
Öğrencilerden tanımadıkları kimselerden bir şey almamaları, şüphelendikleri bir durumda polisi aramaları istendi.
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