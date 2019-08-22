Tokat esnafı sel nedeniyle su basan dükkanlarında temizlik mesaisine başladı

-Su basan tekstil mağazasının deposu

-Islanan kumaşlar

-İş yeri sahibi ile röp

-Su basının dan zarar gören ekmek fırını ve televizyon tamircisi

-Esnaflarla röp

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( TOKAT ) TOKAT



- Tokat'ta sağanak yağışı sonucu iş yerlerini su basan esnaf temizlik çalışması yaptı. Tokat’ta sün akşam saatlerinde sağanak yağmur yağışı sonucu Demokrasi Müzesi’nin (Yüksek Kahve) önündeki sokaktaki iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Suların çekilmesi ile birlikte geceden sabaha kadar temizlik çalışması yapan bazı esnaflar ıslanan ürünlerini telafi etmeye çalıştı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, esnafları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Eroğlu, ekiplerin yağışların yoğun olduğu saatlerden itibaren aralıksız olarak çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Güryıldız beldesi ve Büyükyıldız köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından ekipler çalışma başlattı. Şehir merkezinde de belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Islanan ürünlerini kurutmaya çalışıyorlar Tekstil mağazasının deposundaki ürünleri zarar gören Necmettin Koç, ıslanan kumaş ve bazı elbiseleri kurutmak için dükkanın dışına astı. Dükkanın deposundaki top kumaşlarında ıslandığını dile getiren Koç, büyük oranda maddi zarara uğradığını söyledi.



Ekmek fırını olarak faaliyet gösteren Uğur Çavuş'da su baskını nedeni ile depodaki un çuvallarını ıslanması nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini söyledi.



Yaşanan su baskını sonrasında temizlik çalışmalarını devam etmesi nedeni ile üretim yapamadıklarını ifade eden Çavuş, yardım beklediklerini dile getirdi. Televizyon tamircisi Mustafa Öztürk'de yağmurdan elektronik eşyalarının etkilendiğini maddi zarara uğradıklarını belirtti.



