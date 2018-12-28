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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Tokat beyaza büründü, vatandaş dizine kadar kara battı

Tokat beyaza büründü, vatandaş dizine kadar kara battı

karla mücadele çalışması yapan belediye ekipleri

Kayak Merkezi Kar Temizliği Karla Mücadele Ziyaretçiler Kar Yağışı 

-Vatandaşların kapılarının önüne biriken karı temizlemesi
-İlçeden detaylar

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oluyor. Tokat'ın ilk ve tek kayak merkezinin bulunduğu Başçiftlik ilçesinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Yaklaşık 5 bin 300 nüfusu bulunan ilçede belediye ekipleri kepçe ve greyderler kar temizliği yaparken, vatandaşlarda evlerinin çevresindeki karı kendi imkanları ile temizlemeye çalıştı. Beyaz örtü ile kaplanan 1450 rakımlı ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinin ise hafta sonu ziyaretçilerini beklediği kaydedildi.
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