Tokat'a şehit ateşi düştü Haberi

-şehidin evinden görüntü -Şehit evine haberin verilmesi -evine bayrak asılması -detaylar -şehidin fotoğrafı
( TOKAT )- Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de görev yapan Uzman Jandarma Er Gökhan Güllü şehit oldu TOKAT
- Afin'de, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Uzman Jandarma Er, Gökhan Güllü'nün şehadet haberi memleketi Tokat'ın Turhal İlçesi'ne ulaştı. Güllü'nün Tokat'ın Turhal ilçesi Celal Mahallesinde oturan ailesine şehadet haberini İlçe Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer ve Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Geniş sağlık görevlileri eşliğinde verdi.