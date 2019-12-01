Tokalaşma bahanesiyle yaşlı adamın emekli maaşını çalan şahıs yakalandı Haberi

-Şüphelinin emniyetten çıkarılarak hastaneye götürülmesi

-Hastaneden çıkarılan zanlının adliyeye getirilmesi

-Genel ve detaylar

-Arşiv Güvenlik Kamerası



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yeni aldığı emekli aylığını sayan yaşlı adama tokalaşma bahanesiyle yaklaşıp parasını çalan şüpheli gözaltına alındı. Hayriye Mahallesi 9'uncu sokakta bir kişinin 68 yaşındaki Hamza Canbekler'in, oğluna ait marketin önünde yeni aldığı emekli maaşını saydığı sırada tokalaşma bahanesiyle yaklaştığı yaşlı adamın elindeki yaklaşık bin lirayı alıp kaçtı. Canbekler'in durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine çağrılan polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşgalini belirlediği kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis şüpheli Mehmet M. olduğunu belirledi. Çevredeki güvenlik ve mobese kayıtlarını inceleyen ekip, zanlıyı yaşadığı eve düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan kapkaç şüphelisi şahıs, adliyeye götürüldü. Savcılıkta ifadesi alınan Mehmet M. daha sonra nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



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