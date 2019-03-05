- Tok’tan iddialı projeler

-Başkan Tok’tan detay

-Başkan Tok’un konuşması

-Projelerden detay

-Proje tanıtım videosu



( SAMSUN )- İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok:- “20 yılda yapılan hizmetten daha fazlasını son 5 yılda yaptık”- “Bu dönem ağırlıklı enerjimizi kentsel dönüşüme vereceğiz”- “Cumhur İttifakı’nın ortak adayıyım” SAMSUN



- İlkadım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, başkan seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerin lansmanını gerçekleştirdi. Başkan Tok, yeni 46 projenin yanı sıra kentsel dönüşüme de büyük önem verdiklerini ifade etti.

Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok, yeni hedefleri ve projelerini tanıttığı lansman toplantısını Samsun’da bir otelde gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımla yapılan tanıtım toplantısında konuşan Başkan Tok, geçmiş dönemde yerine getirdikleri projeler ile tekrar başkan seçilmesi halinde hayata geçireceği projeler hakkında önemli bilgiler verdi. “20 yılda yapılan hizmetten saha fazlasını son 5 yılda yaptık” İlkadım tarihinde yapılan hizmetten daha fazlasını son 5 yıllık dönemde yaptıklarının altını çizen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Çıraklık ve kalfalık dönemini geride bıraktık. Bu dönemde çok önemli projelere imza attık. Çıraklık dönemi ve Ankara’daki bürokratik dönemden de tecrübe edindik. Son dönemde de güzel işlere imza attık. İlkadım Belediyesinin toplam 20-25 yıllık bir geçmişi var. Biz bu geçmiş 20 yılda yapılan hizmetlerin daha fazlasını son 5 yıllık dönemimize sığdırdık. Bundan dolayı da çok mutluyuz. O zaman söz verdik ve yaptık. 2004-2009 arası ve 2014-2019 arasında söz vermiştik şimdi yaptıklarımızın mutluluğunu yaşıyoruz. İlkadım, Samsun’un merkezi konumunda bulunan çok önemli bir ilçe. 350 bin nüfusa sahip ama Samsun, İlkadım’da kurulmuş bir şehir olma özelliği taşıyor. İlkadım’da kurulmuş olmanın getirdiği, eskiden yapılan plansız yapılaşmadan kaynaklanan maalesef çarpık yapılaşmayla da karşı karşıya olan bir ilçe. Gündüz nüfusumuz, gece nüfusumuzun hemen hemen 1,5 katı. Gündüz nüfusumuz 600 bini geçiyor. Çünkü dışarıdan ve diğer ilçelerden gelen insanların uğrak yeri İlkadım. Bütün ticarethaneler, kamu hastaneleri ve önemli kurumlar İlkadım ilçesinde bulunuyor. İlçe olarak böyle bir yükü de yükleniyoruz” dedi.

“Bu dönem ağırlıklı enerjimizi kentsel dönüşüme vereceğiz” Başkan seçilmesi halinde kentsel dönüşüme büyük bir önem vereceklerini ifade eden Erdoğan Tok, “Yukarı kesimlerde plansız yapılaşmanın getirdiği sorunlar çok önemli. Bu sorunları çözmemiz gerekiyor. Açıkçası bu dönem en çok bunu önemsiyoruz. Diğer projelerimizle beraber kentsel dönüşümü, yerine dönüşümü, anıları ve dokuyu yok etmeden olduğu yerde dönüşüm sağlayacağız. Onunla alakalı çok önemli bir noktaya gelmiştik. İnanıyorum ki Kökçüoğlu, Hastanebaşı, Zeytinlik, Anadolu, Kadıköy, Fatih ve Reşadiye Mahallelerinin birbirini tetikleyecek şekilde bu dönüşümü fitillemiş olacağız. Bu dönem ağırlıklı enerjimizi kentsel dönüşüme vereceğiz. Onun yanında da 46 yeni ve değerli projemizi yeni dönemde hayata geçirmiş olacağız” diye konuştu.

“Cumhur İttifakı’nın ortak adayıyım” Cumhur İttifakı’nın adayı olarak seçim çalışmalarını yürüttüğünü vurgulayan Tok, şunları söyledi: “Cumhur İttifakı’nın adayı olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. MHP ve AK Parti’nin ortak adayı olarak seçim faaliyetlerini yürütüyoruz. Meclis üyeleri seçimlerinde de tek çatı altında seçimlere giriyoruz. İnşallah halkımız tarafından da yoğun bir teveccüh ile karşılaşıyoruz. Projelerimizin ve seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” Projeler parmak ısırtıyor Başkan Edoğan Tok’un yeniden başkan seçildiği takdirde hayata geçireceği projeler arasında İlkadım Spor Köyü, Kent Meydanı, Yöre Kent, Kültür ve Kongre Merkezi, Mecidiye Çarşısı Açık AVM, Aile Rehberlik Merkezi, El Emeği Göz Nuru Çarşısı, Her Ev Bir Fabrika, Kurban Satış ve Kesim Yeri, Otoparklar, Kapalı Pazar Yeri, Aqua Park, Okul Spor Alanları, Kent Park, Engeliz İlkadım, Sanat Galerisi, Tematik ve Macera Parkı, Millet Kıraathanesi, Türk Hamamı, Atık Getirme Merkezi, Muhtarlık Ofisleri, Yüzme Havuzu, Mahalle Bilgi Evleri, Öğrencilere Yaz ve Kış Kampları, Kültür ve Sanat Sokağı, Aile Spor Merkezi, Güvenli Parklar, Spor Hat, Sokak ve Okullara Geleneksel Çocuk Oyun Alanı ve Çevre Temizlik Timi gibi birçok proje yer alıyor. (ED-SLH-Y)

