Tok’tan 4 bin 800 öğretmene karanfil

-Başkanın konuşması

-Hediye takdimi

-Sergi açılışı, serginin gezilmesi



( SAMSUN )- -İlkadım’da Öğretmenler Günü etkinlikleri SAMSUN



- İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Öğretmenler Günü nedeniyle gerçekleştirdiği iki programla tüm öğretmenlerin gününü kutlarken, ilçede görev yapan 4 bin 800 öğretmene de tek tek karanfil yolladı. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok öğretmenlere verdiği değeri ilçede görev yapan tüm öğretmenlere gönderdiği karanfil ile gösterirken, gün boyunca devam eden etkinliklerde de öğretmenlerle bir araya geldi. İlk olarak Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “55 Öğretmen 55 Fotoğraf” adlı serginin açılış ve ödül törenine katılan Başkan Tok, “Hepimizin hayatında büyük öneme sahip öğretmenlerimizin gözünden şehrimizi yeniden görme şansı bulduk” dedi.

Ardından Yeşilyurt Demir Çelik İlkokulunda öğretmenler ile bir araya gelen Erdoğan Tok, öğretmenlere karanfil dağıtarak sohbet etti. “55 Öğretmen 55 Fotoğraf” İlkadım Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen “55 Öğretmen 55 Fotoğraf” isimli fotoğraf sergisi büyük beğeni kazandı. Samsun genelinde görev yapan öğretmenlerin çektiği 217 fotoğraf arasından dereceye giren 55 fotoğrafın sergilendiği ödül törenine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Sergi ve ödül töreninde konuşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Çok kısa bir süre önce aramızdan ayrılan ünlü fotoğraf sanatçımız Ara Güler’in çok önemli bir sözü var, ‘En iyi fotoğrafı en iyi fotoğraf makinası çekseydi, en güzel romanı en iyi daktilo yazardı’ diyor. O nedenle bizler biliyoruz ki her bakış açısı farklı ve anlamlıdır. Bu düşünceler ile şehrimizi öğretmenlerimizin gözünden görmemizi sağlayan bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kıymetli öğretmenlerimizin bir birinden güzel fotoğrafları eşliğinde bu özel günde bir arada olmaktan son dere mutlu olduk” diye konuştu.

Ardından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Aksakal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ile birlikte dereceye giren öğretmenlere hediye takdimi yapılırken günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi. “Öğretmenlerimiz ailemizin bir parçasıdır” Yıldıray Çınar Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törenin ardından yine İlçe Milli eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ile Yeşilyurt Demir Çelik İlkokulu öğretmenlerini ziyaret eden Başkan Erdoğan Tok, burada öğretmenlere karanfil dağıtarak Öğretmenler Günü’nü kutladı. Okul idarecileri ve öğretmenleri ile öğretmenler odasında bir araya gelen Başkan Erdoğan Tok, “Kıymetli öğretmenlerimizin bu anlamlı günlerini en içten duygularımla kutluyorum. Onlar bizim çocukluk ve gençlik yıllarımız boyunca tüm eğitim hayatımızda öğretmenlikten öte ailemizin bir ferdi olurlar. Bilim ve ilmin yanında hayata dair doğru ve yanlışları öğrenmemizde bizlere özveri ile rehberlik ederler. Bu nedenle kutsal sayılan öğretmenlik mesleğine büyük saygı duyuyoruz. Bu özel günde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

(SAM-SLH-Y)

