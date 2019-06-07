Tohumla üretilemeyen Nilüfer çiçeğini dalından koparana 81 bin lira ceza var İzle

-Nilüfer çiçekleri

-Şelaleden detay

-Ziyaretçilerden detay



( ANTALYA )- Antalya'da iki noktada yetişen Nilüfer çiçeği görenleri kendine kayran bırakıyor ANTALYA



- Geceleri kapanıp suyun altına kaçsalar da gündüzleri insanlardan kaçamıyorlar. Antalya'da Döşemealtı ve Kurşunlu şelalesi olmak üzere iki noktada doğal ortamında büyüyen Nilüfer çiçekleri özellikle yerli turistlerden korunmaya çalışılıyor. Koruma altındayken kopartana 81 bin TL ceza uygulanan Nilüfer çiçeğini kopartan iki ziyaretçiye bizzat kendisinin engel olduğunu söyleyen Kurşunlu Şelalesi İşletmecisi Fikret Çıtırgı, "Ben iki kez yerli turistin çiçeği kopardığına şahit oldum gerekli uyarıları da yaptım, yakalanınca donuyorlar ve 'hoşumuza gitti koparmak istedik' diyorlar. Vatandaşımız bu konuda çok bilinçsiz olduğu için çok üreyen bir bitki olduğunu zannederek normal bir çiçekmiş gibi kopartıp evlerine götürmek istiyorlar.Ama tohumunu alıp dikseniz bile doğal ortamın dışında yetiştirilemiyor " dedi.

Tatlı su kaynaklarında yetişen nilüferler Haziran ayının gelmesiyle birlikte çiçek açmaya başladı.

Geceleri kapanıp suyun altına giren, güneşin doğuşuyla tekrar yüzeye çıkan nilüferin nesli tehlike altında. Suların narin güzellikteki bu çiçekleri kendilerine hayran bırakmanın yanı sıra, insanların alıp evine götürmek istemesi nedeniyle giderek tükeniyor. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 2019 yılı için nilüfer çiçeğini kopartana 40 bin 913 TL, koruma altındaki alandan kopartana ise 81 bin 826 TL idari para cezası verilecek. Antalya'da nilüferlerin sık görüldüğü ve koruma altında bulunan Kurşunlu Şelalesinde de aynı sorunla karşı karşıya kalınıyor. Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na



değerlendirmede bulunan Kurşunlu Şelalesi İşletmecisi Fikret Çıtırgı, 270 hektar alana sahip şelalenin bitki ve hayvan popülasyonu açısından çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Endemik bitkilerin çok olduğu şelalede özelikle 700-800 metre mesafede nilüfer çiçeklerinin yetiştiğini kaydetti.

"Normal bir çiçekmiş gibi kopartıyorlar" Nilüfer çiçeklerinin koruma altındaki bitkilerden birisi olduğunu anımsatan Çıtırgı, "Maalesef zaman zaman vatandaşlarımız tarafından kopartılıyorlar, evlerine götürmek istiyorlar. Biz kendimizce koruma altına alıyoruz, Valimiz Münir Karaloğlu, Milli Parklar Bölge Müdürümüz Kamil bey ve İşletme Müdürümüz İsmail bey de bu konuya çok hassasiyet gösteriyor. Genelde yerli misafirlerimiz sanırım çok sevdiklerinden koparıp evlerine götürmek istiyorlar. Ben iki kez şahit oldum gerekli uyarıları da yaptım, yakalanınca donuyorlar ve 'hoşumuza gitti koparmak istedik' diyorlar. Bir de vatandaşımız bu konuda çok bilinçsiz olduğu için çok üreyen bir bitki olduğunu zannederek normal bir çiçekmiş gibi kopartıp evlerine götürmek istiyorlar" ifadelerinde bulundu. Koparanlara yönelik para cezasını ele alan Çıtırgı, bu uygulamadan henüz yabancı turist ve vatandaşların haberi olmadığını belirterek, haberle birlikte daha duyarlı olunmasını temenni etti. Çıtırgı nilüfer tohumlarını getirdiğini ancak tutmadığını belirterek, nilüferlerin kendiliğinden yetişen bir bitki olduğunu da hatırlattı. "Yüzde 30'un üzerinde ziyaretçi artışı" Şelalenin Ramazan Bayramı tatilinde oldukça yoğun ziyaretçi ağırladığını ifade eden Çıtırgı, bayramlarda genellikle yerli, sezon içerisinde ise yabancı turistlerin ziyaret ettiğini belirtti.

Bayramın özellikle ikinci ve üçüncü günlerinde doluluk olduğunu aktaran Çıtırgı, "Önümüzdeki günlerde daha da yoğun olmasını bekliyoruz. Bayram açısından geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde bir artış oldu. Yetkililerin açıklamalarına göre son 15 yılın en iyi turist rakamlarına ulaşılacağı söyleniliyor, bizlerde misafirlerimizin gelmesini bekliyoruz. Otellerin doluluğu çok iyi, turistler turlarla da gelip ziyaret ediyorlar, inşallah güzel bir sezon olur" şeklinde konuştu.



