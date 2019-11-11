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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tohumdan büyüttüğü çiçekleri her 10 Kasım'da Ata'sına götürüyor İzle

Tohumdan büyüttüğü çiçekleri her 10 Kasım'da Ata'sına götürüyor İzle

- ferhat ertürk ile röp.

Gaziler Resmi Tören Bulduk Kışla Rtürk 

-- 10 Kasım’da çiçek bırakmasından görüntü
-- flüt çalışı
-- temsili olarak çiçek bırakması

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Ferhat Ertürk her resmi törende protokol ile birlikte Atatürk Anıtı’na evinde yetiştirdiği çiçekleri bırakıyor. Kendi yaptığı flüt ile de İzmir Marşı’nı çalıyor. Atatürk’ün hakkını ödeyemeyeceğini belirten Ertürk “Buraya gelmezsem içim rahat etmez” dedi.
Keşan’da yaşayan Ferhat Ertürk, Keşan’da düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü anma programı sırasında protokol üyelerinin çelenk sunumu sırasında halkın arasından çıktı ve elindeki çiçekleri Atatürk Anıtı’na bıraktı. Tüm ilgiyi bir anda kendi üzerinde toplayan Ertürk, sonrasında geldiği gibi yine töreni izlemeye gelen vatandaşların arasına karıştı. “Adam gibi adam olmaya çalışıyorum” Her resmi törende Atatürk’ü ziyaret eden 82 yaşındaki Ertürk, neden her bayram geldiğini şu sözlerle anlattı. “Adam gibi adam oldum sana demeye çalışıyorum. İnsan olmaya çalıyorum ona karşı. O yağmurun altında karın altında sabah yapmak kolay değil, vatanı kurtarmaya çalışırken kar üzerinde uyumak kolay değil. Ben de evimde tohumdan yetiştiriyorum çiçekleri bu sebeple, emek harcıyorum” “Gelmeden huzur bulamıyorum” Her törene sabah erken kalkıp kendisine bir şey olacak diye eşinin endişelendiğini belirten Ertürk, yine de erken kalkıp Ata’ya koştuğunu dile getirdi. Ertürk, “Huzur bulamıyorum buraya gelmeden, çiçek bırakmadan Atatürk’e borçlu hissediyorum kendimi. Bu topraklarda ezan okunuyorsa ona borçluyuz. Biz bunu inkar edersek su bile helal olmaz bize. Sıkıntı basıyor evde kalırsam ama gelince ruhum rahatlıyor gelince buraya. Eşim ‘Bu yaşta neden gidiyorsun?’ diyor bana, ama ben huzur buluyorum” dedi.
“Flütü ile mini konser veriyor” Çiçekleri ile geldiği gibi tören alanında yanına getirdiği kendi yaptığı flütü ile orada bulunanlara mini de bir konser veren Ertürk, İzmir Marşı’nı çalıp orada bulunanlara duygulu anlar da yaşatıyor. Halkın beğenisini de topladığını kaydeden Ertürk önce İzmir Marşı’nı çaldı ve şunları dedi: “Flüt de çalıyorum ben. Kendim yaptım bunu, diğer hazır alınmışlardan değil. Onlardan daha iyi bu. Geçen 19 Mayıs’ta çaldım burada, gaziler ve subaylar alkışladılar beni. Ben çok güzel de söylerim.” “Emekleyerek gelirim yine gelirim” 81 yaşında olduğunu ama hala gelmeye güç kuvvet buldukça gelmeye devam edeceğini belirten Ertürk her zaman yine Ata’sına gelmekte kararlı. “Yaşım iki yedi idi, Yunus Emre bu yola baş koymuş idi. Benim de yaşım iki yedi imiş Cumhuriyet’e baş koymuşum 4 sene önce, şimdi yaşım 81. Ömrüm varsa 9 sene sonra yine buraya geleceğim. Sürünerek gelirim yine gelirim. Emekleyerek gelirim yine gelirim.” diyerek ömrü yettiğince yine gelmeye devam edeceğini söyledi.

82 yaşındaki Ferhat Ertürk, yetiştirdiği çiçekleri Atatürk Anıtı’na sunuyor (E.A.
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