- TOBB ve KTTO Arasında İşbirliği

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) önemli bir işbirliğine imza attı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyetleri arasında Türkiye-KKTC İktisadi ilişkileri konulu bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, iki ülke ticari ilişkileri ve KKTC ekonomisi ile ilgili önemli mesajlara yer verilerek, KKTC Başbakan Tufan Erhürman’nın da katılımı ile TOBB ve TOBB arasında önemli bir işbirliği mutabakatı imzalandı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıslı Türklerin izolasyonlar altında yaşam sürdüğüne işaret ederek, bu izolasyona sessiz kalan AB ve uluslararası güçleri kınadı. Bu kınamanın, Kıbrıs’ta çözüm istemedikleri anlamına gelmeyeceğini ifade eden Deniz, Kıbrıs Türk Halkı’nın çözüm arayışları yanında ekonomik gelişimini de sürdürmesi gerektiğini vurguladı ve bu konuda yanlarında olan Türkiye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne teşekkür etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise KKTC’nin Türkiye için tarihi, kültürel ve iktisadi değeri olduğuna vurgu yaptı. Hisarcıklıoğlu, ''Kuzey Kıbrıs bizim gözbebeğimiz bizi birbirimize bağlayan son derece güçlü tarihi kültürel ve iktisadi bağlarımız vardır. Bu bağlamda iktisadi bağlarımızı daha da güçlendirecek bir potansiyel olduğunu da çok iyi biliyoruz. Biz Türk-iş dünyası olarak Kıbrıslı Türklerin zenginleşmesini istiyoruz. Kıbrıslı Türklere haksız yere uygulanan izolasyonların bunu yavaşlattığını çok iyi biliyoruz. Ama Kıbrıslı Türklerin çalışkanlığı ve azmi sayesinde zenginleşme süreci devam edecek. Kıbrıs Türk Halkının zenginleşmesinin çözüm çabalarına sağlayacak katkının da farkındayız” ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs ekonomisini güçlendirecek ve daha fazla yatırım yapılmasına imkan sağlayacak ekonomik reformların önemli olduğuna inandığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “İş dünyasının vereceği desteğin çözüm süreci içinde büyük bir anlam taşıdığına inanıyorum. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Kıbrıslı Türklerin yanında olacağız. KKTC'de Kıbrıslı Türklerin menfaatlerinin göz ardı edilmeksizin adil kalıcı çözüm sürecini her zaman destekledik. Destek olmaya da devam edeceğiz doğrudan yabancı yatırımlar, Ekonomik kalkınma için hayatı önemdedir. Her türlü desteğimiz bu kapsamda devam edecektir'' dedi.

Hisarcıklıoğlu, KKTC Hükümeti’nin, yatırım alanlarını geliştirme noktasında gerekli adımları atacağına inandıklarını kaydederek, toplantıya katılarak bu işbirliğine önem verdiğini gösteren Başbakan Erhürman ve KKTC Hükümeti’ne teşekkür etti. KKTC Başbakan Tufan Erhürman, toplantıda yaptığı konuşmada izolasyonlar altındaki KKTC ekonomisi için Türkiye Cumhuriyetinin önemine vurgu yaptı. KKTC’nin yıllara dayanan bazı sorunları olduğuna işaret eden Erhürman, artık bunları kimin meydana getirdiğini konuşmak yerine, tüm enerjilerini geleceği kurmak için kullanmaları gerektiğini söyledi.



Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı bir özgüven sorunu yaşıyor. Her şeyden önce bunu aşmalıyız. Bunu aşacak kapasitemiz de gücümüz de var. Bunu hep birlikte, seferberlik içinde başarmak durumundayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreteri Aysun Önet İleri ile TEPAV Direktörü Prof Güven Sak, Türkiye - KKTC Ticaret ve Yatırım İlişkileri temalı sunum yaptı. Etkinlikte son olarak, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanları tarafından Türkiye Cumhuriyeti - KKTC Ticaret Odası Forumu ‘nun kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.