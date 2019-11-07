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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
TOBB’dan VERBİS eğitimi

TOBB’dan VERBİS eğitimi

toplantıdan görüntü

Para Cezası Salar Lyon Toplantı Kişisel Veri 

-konuşma
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) oda ve borsa temsilcilerine yönelik, "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Hakkında Eğiticinin Eğitimi" programı düzenlendi.
Oda ve borsa temsilcilerine, kişisel verilerin korunması Kanunu'na ilişkin detaylar ve VERBİS'e kayıtın nasıl yapılacağına dair bilgiler verildi.
Ayrıca muhtelif sektör temsilcileri ve TOBB'un talebi üzerine, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon liradan fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, VERBİS'e kayıt süresinin 31 Aralık 2019'a kadar uzatıldığı da açıklandı. VERBİS'e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, 20 bin liradan 1 milyon liraya kadar para cezası kesilebiliyor.
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