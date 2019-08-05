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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu’dan heyecanlandıran paylaşım

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıkoğlu’dan heyecanlandıran paylaşım

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( ANKARA )- Yerli otomobilin ilk prototip modeli incelendi ANKARA

Sosyal Medya Yerli Otomobil Salar Toplantı 


- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu ve Türkiye’nin otomobil girişim grubuyla(TOGG) bir araya geldi. Sanayı ve Teknoloji Bakanı Varank, TOOB Başkanı Hİsarcıklıoğlu ve Türkiye’nin otomobil girişim grubuyla bir araya geldi. Toplantıda yerli otomobil’in ilk prototip modeli incelendi. TOBB Başkanı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ve değerli yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla TOGG yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik.”
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