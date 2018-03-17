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17 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 'Zenginleşmek istiyorsak icat çıkartmamız lazım'

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 'Zenginleşmek istiyorsak icat çıkartmamız lazım'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Tokat Havalimanında karşılanması

Kütüphane Tarım Ürünü Milyar Dolar Özel Sektör Öğrenciler 

-Hisarcıklıoğlu'nun Zile ilçesinde konuşma yapması
-Hisarcıklıoğlu'nun okul açılışına katılması
-Mehteran ekibinin gösterisi
-Okulun açılışının yapılması
-Sınıfların gezilmesi

( TOKAT ) TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Zenginleşmek istiyorsak icat çıkartmamız lazım" TOKAT

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu," Eğer zenginleşmek istiyorsa icat çıkartmamız lazım" dedi.
Ankara'dan Tokat'a özel uçakla gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, havalimanında Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arat ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Daha sonra Zile ilçesinde düzenlenen yemekte oda başkanları ve iş adamları ile bir araya gelen Başkan Hisarcıklıoğlui, Zile'de 7 oda ve borsanın desteği ile yapılan 12 derslikle Anadolu Lisesinin açılışı için bir araya geldiklerini söyledi.

Başkan Hisarcıklıoğlu, zenginleşmek, birlik ve beraberliği tesis etmenin yolunun eğitimden geçtiğini ifade etti.
Eğitime yapılan yatırımın önemine değinen Başkan Hisarcıklıoğlu, "Eğer zenginleşmek istiyorsa icat çıkartmamız lazım. İşte bugün bizim neslimiz Türkiye'nin tarım ülkesinden orta teknolojili sanayi ülkesi haline getirdi. Benim işe başladığım tarihte 5 tane tarım ürünü ihraç ediyordu Türkiye, 3 milyar dolar ihracat yapıyordu. Bugün 160 milyar dolar ihracat yapıyoruz ve bu ihracatın yüzde 60'ını AB ve ABD'ye yapıyoruz. Bugün Türk özel sektörü öyle bir güçlü hale geldi ki tarım ülkesinden buradan da minnetle anmak lazım, Allah mekanını cennet etsin rahmetli Özal'ın büyük bir emeği var. Bugün Türkiye bir sanayi ülkesi haline geldi. Nereden nereye bakınız İtalya ile Çin'in arasındaki bu geniş coğrafyada en büyük sanayi ülkesi biziz. Rusya ve İsrail'de dahil. İnşallah bu yeni eğitimli nesil yüksek teknoloji üreten bir ülkeye dönüştürecek.İşte bu okullar vasıtasıyla dönüştürecek. O zaman Dünya'nın ilk 11 ekonomisi arasına gireceğiz" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından TOBB Sakarya Anadolu Lisesi okulu açılışına geçen Başkan Hisarcıklıoğlu, mehteran ekibi tarafından karşılandı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Zile Kaymakamı Adnan Tezcan, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ve beraberindeki oda başkanları ile birlikte kurdele keserek okulun açılışını yaptı. Başkan Hisarcıklıoğlu, sınıflara girerek öğrencilere kitap hediye ederken okul kütüphanesine kitap bağışladı.
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