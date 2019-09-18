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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kaldığı otel odasında rahatsızlandı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kaldığı otel odasında rahatsızlandı

TOBB Başkanı Hisarcılıoğlu'nun makam aracının otelin kapalı parkına giriş yapması

Salar Yurt Dışı Makam Aracı 

-Otelden makam aracı ile Hisarcıklıoğlu'nun çıkış yapması
-Nevşehir TSO Başkanı ve Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu (GTİ) Başkanı Arif Parmaksız'ın konuşma yapması

( TOKAT ) TOKAT

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tokat’ın Erbaa ilçesinde kaldığı otelde rahatsızlanması üzerine programları iptal edildi.Ankara’dan Merzifon Havalimanına özel uçağı ile gelen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, karayolu ile Erbaa ilçesine geçerek geceyi bir otelde geçirdi. Sabah saatlerinde rahatsızlanan Hisarcıklıoğlu, otele doktor tarafından muayene edilerek serum tedavisi uygulandı. Gribal enfeksiyon nedeniyle kendisini iyi hissetmediği öğrenilen Hisarcıklıoğlu’nun Tokat’taki programları iptal edildi. Erbaa ilçesindeki otel odasında dinlenen Hisarcıklıoğlu, makam aracına otelin kapalı otoparkında binerek ilçeden ayrıldı. Ankara’ya karayolu ile hareket eden Hisarcıklıoğlu’na vekaleten kentteki programlara Nevşehir TSO Başkanı ve Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu (GTİ) Başkanı Arif Parmaksız katıldı.
Parmaksız, törende yaptığı konuşmasında TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun son bir haftadır yoğun iş temposuna dikkat çekerek, “Başkanımız son bir haftada 6 yurt içi ve yurt dışı programa katıldıktan sonra dün gece Erbaa’ya geldik. Kendisi epey yorgun düştü ve şuanda doktor zorunlu istirahat verdi. O yüzden çok istemesine rağmen programlara katılamadı” diye konuştu.

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