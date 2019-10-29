TOBB 70. Yıl ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı filmi hazırladı İzle



- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 70’inci kuruluş yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir film hazırladı. TOBB’un, iştiraklerinin, oda ve borsaların üyelerine verdikleri hizmetlerin de yer aldığı filmde, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün görüntüleri ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için söylediği, “Bugün en büyük bayramdır, kutlu olsun” sözüne yer verildi.

Cumhuriyete üretim ve hizmetle sahip çıkmak Cumhuriyete sahip çıkmanın, onu sonraki yüzyıllarda da yaşatmanın yolunun hamaset değil, üretim ve hizmetle gerçekleşeceği; dünyaya örnek olan Kurtuluş Savaşı’nın, ekonomik savaşın kazanılarak önemine vurgu yapıldı. Kuruluş ilkelerinden biri olan ‘iktisat mücadelesinin kazanılmasının olmazsa olmaz bir görev olduğu ve dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma hedefinin altı çizildi. Filmden satır başları Filmin giriş sahnesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin girişimci kuluçka merkezi olan TOBB ETÜ Garaj’da başlıyor. Masasında Atatürk Çiçeği olan genç bir yazılımcı, kodlama yaparken tam bunaldığı anda TOBB’un Sanayi 4.0 ile ilgili bir yayınının açık olduğu tabletine gelen bir bildirimle mutlu oluyor. Gelen bildirimde "Türkiye’nin ilk yapay zeka mühendisliği bölümü" olan TOBB ETÜ Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü’nü yüzde 100 burslu kazandığı belirtildi. TOBB; kadim bir dost, yol arkadaşı olur Bir çiftçi tarlasından elde ettiği buğdayını TMO-TOBB tarafından hayata geçirilen lisanslı depoya götürürken torunları tarafından uğurlanır. Çiftçi, ürününü lisanslı depoya teslim edip elektronik ürün senedini alır ve TOBB’un ve 53 Ticaret Borsası’nın kurmuş olduğu Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda (TÜRİB) satışa sunar. TOBB; güvence altına alır, emeğe değer katar TOBB-CERN Sanayi İrtibat Ofisi aracılığı ile CERN ihalesini kazanmış bir ihracatçı, yüksek teknolojili ürünlerini TOBB’un GS1 Türkiye Vakfı’ndan aldığı barkodlar ile limana getirir. İhracatçı TOBB’dan aldığı menşee şahadetnamesi ile ürünlerinin ihracatını gerçekleştirir. TOBB; uzattığı dost eli ile fırtınalı denizlerin tecrübeli kaptanıdır Bir girişimcinin ürünleri TOBBUND Lojistik Yatırım’ın teminatı ve kefaletiyle yine TOBB GTİ’nin modernize ettiği sınır kapısından geçerek Avrupa’ya doğru yola çıkar. TOBB’un tecrübesi ile girişimciler engelleri ve sınırları aşar Bir sanayici üretim tesisini gezerken, TOBB’un iştiraki olan KGF’nin teminatıyla banka kredisinin hazır olduğu mesajını alır. Daha sonra İstihdam Seferberliği kapsamında sağlanan teşviklerle yeni istihdam ettiği işçilerin öğle molasında olduğu yemekhaneye girer ve ‘bir çift mavi göz, doğru yolda ilerlediğimizi hatırlatır bize’ sözü ile Atatürk tablosunu düzeltir. TOBB, üretmenin ve omuz omuza çalışmanın verdiği mutluluğu ortaya çıkarır Yazılımcının, çiftçinin, ihracatçının ve girişimcinin ve sanayicinin görüntüleri farklı renkler altında birleşerek ‘çokluktan birliğe yol alırız’ sözü ile TOBB’un logosunu oluşturur. Film, Atatürk’ün görüntüleri ve şu sözlerle devam eder: “Cumhuriyetimizin ilkelerine sarılıyor; dünya var oldukça sürecek iktisat mücadelesinde, en büyük ekonomiler arasında daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin girişimci gücü olarak, Cumhuriyetimizin yüz yılını, yeni yüzyıllara taşımaya söz veriyoruz.” Ve film son olarak TOBB İkiz Kuleler ve Anıtkabir’in aynı ekranda yer almasıyla “Bu yolda yetmiş olmak bize yetmez” sloganı ve Atatürk’ün “Bugün en büyük bayramdır, kutlu olsun” sözleriyle sona erer. 70. kuruluş yılını kutlayan TOBB, “yetmiş olmak bize yetmez” sloganıyla Türk özel sektörü ve üyeleri için bitmek bilmeyen bir azim ve heyecan ile durmadan çalışmaya devam edeceğini; TOBB ve oda-borsa camiası bu vizyonla Cumhuriyetimizin yüz yılını, yeni yüzyıllara taşımaya söz verdiğini vurgular.



loading...