Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
TMSF’den satılık uçak Haberi

TMSF’den satılık uçak Haberi

Havaalanından detaylar

Kayyum Yurt Dışı Apron Darbe Girişimi Açık Arttırma 

-Uçaklardan detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan şirkete ait 5 uçak satışa çıkarıldı. Uçakların 2’si Tekirdağ’ın Çorlu Havaalanı'nın apronunda gerçekleştirilerek ihale ile satılacak. Aralarında Cesna tipi bir uçağın da yer aldığı 5 uçağı satışa çıkaran TMSF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Havacılık'a soruşturma başlatılmıştı. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği Tarkim Havacılık Şirketinin FETÖ'ye finansal destek sağladığı gerekçesi ile şirkete TMSF'den kayyum atanmıştı. TMSF'nin yaptığı çalışmalarla şirkete ait 5 uçak satılığa çıkarıldı. Tarkim'e ait uçaklar için 14 Aralık 2018 tarihine kadar teklif alınacak. Uçaklar birden fazla teklifin bulunması halinde açık arttırma ihale usulü ile satılacak" denildi. Açıklamada satışa sunulan uçakların model bilgilerine de yer verildi.
Satışa çıkarılan uçakların 2’si Çorlu Havaalanı'nın apronunda bulunuyor.
İlgili Foto Galeriler
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı