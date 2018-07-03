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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
TKİ'den engellilere 10 günlük tatil - AYDIN

TKİ'den engellilere 10 günlük tatil - AYDIN

- TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak'ın tesislere gelen engellileri karşılaması - TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak ile röportaj - Güçlü Eller Engelliler Spor Kulübü Genel Sekreteri Ayhan Şahin ile röportaj - Engelli çocuğun denize girmesi ve röportaj - Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, aileleriyle birlikte 85 engelli, Aydın 'ın Didim ilçesinde 10 gün tatil yapacakAYDIN (AA) - Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) sosyal sorumluluk projesi kapsamında aileleriyle birlikte 85 engelliye, Aydın 'ın Didim ilçesinde 10 günlük tatil imkanı sundu.Güçlü Eller Engelliler Spor Kulübü'nün organize ettiği proje için TKİ tesislerine gelen aileler, burada 10 gün süresince dinlenecek. Engelliler aynı zamanda kendileri için özel hazırlanan plajda denize girme imkanı bulacak.AA muhabirine açıklama yapan TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak, kulüp yetkililerinin, kendilerini ziyarete geldiğinde, engelliler için bir sosyal proje talebinde bulunduklarını belirterek, bu doğrultuda Didim'e geldiklerini söyledi.

En büyük arzularının, engelliler ve ailelerinin buradan mutlu bir şekilde ayrılması olduğunu vurgulayan Bayrak, "Biz kurum olarak, madenciliğin yanında sosyal projelerle de insana yönelik projelerle de olduğumuzu göstermek istiyoruz. Tesislerimizi herkesle paylaşmak istedik. Bu ilk olacak, bundan sonra da dönem dönem devam edecektir." ifadelerini kullandı.Güçlü Eller Engelliler Spor Kulübü Genel Sekreteri Ayhan Şahin de Bayrak'a teşekkür ederek, "Engelli ve ailelerinin, fiziki ve maddi imkansızlardan her yerde tatil yapma imkanı olmuyordu. Sağ olsun genel müdürümüz bize böyle bir imkan sağladı. İnanıyorum ki bu diğer kurumlara da örnek olacaktır." dedi.
Engellilerden 10 yaşındaki Hamza Orçun Döngü ise çok mutlu olduğunu, tekerlekli sandalye ile plajdan denize girmekten keyif aldığını ifade etti.

Sosyal Proje Muhabir Sosyal Sorumluluk Projesi Tekerlekli Sandalye Sosyal Sorumluluk 

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