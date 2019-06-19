TKDK Değerlendirme Toplantısı - ELAZIĞ Haberi

- Toplantının yapıldığı salondan detay görüntüler - TKDK Elazığ il Koordinatörü Sertaç Yılmaz'ın konuşması Elazığ 'da TKDK Değerlendirme ToplantısıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü yapılacak yatırımlarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.TKDK Elazığ il Koordinatörü Sertaç Yılmaz, TKDK binasında yapılan toplantıda, TKDK desteklerinin kırsaldaki yatırımcılar için önemli olduğunu söyledi.
13 Haziran itibariyle Elazığ 'da 37 projenin kabulü yaptıklarını kaydeden Yılmaz, 37 projenin harcama tutarının 44 milyon lira olduğunu, bu projeler hibe tutarının 23 milyon lira olduğunu belirtti. TKDK olarak 5. başvuru çağrı döneminin tamamlanmasıyla beraber 6. başvuru çağrı döneminin hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Yılmaz, hedeflerinin bu yatırımlarından Elazığ halkını en iyi şekilde faydalandırmayı sağlamak olduğunu bildirdi.Yılmaz, "Çok başvuru gelmesini bekliyoruz. Özellikle hizmet sektöründe olan yatırımlar olduğu için çok ciddi manada hem Elazığ hem de diğer illerde ilginin çok olmasını bekliyoruz. Bizler kurum olarak destek verirken 2012 yılından bu yana hem kadın girişimcilerimize hem de 40 yaş altı genç çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapan bir kurumuz." diye konuştu.
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