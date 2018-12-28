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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi İzle

Tiyatro sahnesinde sürpriz evlilik teklifi İzle

tiyatro sahnesinden görüntü

Kız Arkadaş Evlilik Teklifi Karya Tiyatro Oyunu Kışla 

-Tiyatro Topluluğu Yönetmeni sahnede konuşması
-evlilik teklifi yapması
-detay

( SAKARYA )- Tiyatro Topluluğu Yönetmeni oyun sonrası kız arkadaşına seyircilerin önünde evlenme teklifi etti SAKARYA

- Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bir tiyatro oyunu sonrası yönetmen kız arkadaşına seyircilerin önünde evlenme teklifi etti. Akyazı Belediyesi Tiyatro Topluluğu hazırladıkları ‘Akıl Hastanesi’ oyunu sahnede sergiledi. Hazırladıkları oyun içinde aile olmanın önemini anlatılarak izleyicilere mesaj veren Tiyatro Topluluğu Eğitmeni ve Yönetmeni Mehmet Furkan Özel, oyuncularla önceden bir organizasyon yaptı. Yönetmen Mehmet Furkan Özel, oyunun sonunda sahnede sergiledikleri oyundaki gibi bir aileyi kurmak istediğini belirterek sahnede bulunan kız arkadaşı önünde diz çöküp evlenme teklif etti. Evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ülkü Engin, teklifi kabul etti. Özel, seyircilerin ve oyuncuların alkışları eşliğinde yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı.
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