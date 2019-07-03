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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tişörtüyle yüzünü gizleyen kapkaç zanlısı yakalandı - BURSA

Tişörtüyle yüzünü gizleyen kapkaç zanlısı yakalandı - BURSA

- Zanlının kaçarken kaydedilen güvenlik kameraları görüntüleriTişörtüyle yüzünü gizleyen kapkaç zanlısı yakalandı - Bursa 'da bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan ve güvenlik kameralarınca görüntülenmemek için tişörtünü başına geçirerek uzaklaşan şüpheli, yüzünü açık bıraktığı yerdeki kayıtlar incelenerek gözaltına alındıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıktan sonra tişörtünü başına geçirip yüzünü gizlemeye çalışan şüpheli yakalandı.Osmangazi Mahallesi Ortapazarlar Caddesi'nde yürüyen B.G'nin (39) cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı, daha sonra koşarak uzaklaştı.İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi.Kayıtlardan bazılarında zanlının başına tişörtünü geçirerek yüzünü gizlemeye çalıştığı, bazılarında ise yüzünün açık olduğu görüldü.
Kimliği D.Y. (39) olarak tespit edilen şüpheli, gözaltına alındıktan sonra emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.Kayıtlarda, D.Y'nin kapkaç yaptıktan sonra çevredeki güvenlik kameralarına yakalanmamak için tişörtüyle yüzünü kapatarak koştuğu görülüyor.

Kapkaç Akalan Kamera Cep Telefonu Irak 

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