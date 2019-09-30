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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tırtıllar durdurulamıyor

Tırtıllar durdurulamıyor

-Kızıl Kuyruklu Tırtılların Yoldan Geçmesi

Karya Ormanlı Dinlenme Tesisi Şahit Irak 

--Dinlenme Tesisi Sahibi Hüseyin Ordu'nun Konuşması

( KÜTAHYA )- Kütahya ile Bursa arasındaki ormanlık alanda görülen kızıl kuyruklu kayın tırtılları, ağaçların yapraklarını yedikleri alandan kara yolunu kullanarak karşıdaki yeşil alana geçiyor KÜTAHYA

- Kütahya ile Bursa arasındaki ormanlık alanda görülen kızıl kuyruklu kayın tırtılları, ağaçların yapraklarını yedikleri alandan kara yolunu kullanarak karşıdaki yeşil alana geçiyor. Kayın ağaçları ile kaplı İkisular mevkiinde yoğun bir şekilde görülen Kızıl kuyruklu tırtıllar, yaklaşık 250 hektar alanda etkili oldu. Ağaçların yapraklarını yiyen tırtıllar şimdide Domaniç-İnegöl kara yolundan karşı tarafa geçerek başka yeşil alanlara doğru ilerlemeye başladı.
Bazıları ise araçların altında kalarak ezildi. İkisular mevkiinde dinlenme tesisi sahibi olan Hüseyin Ordu, “Üç haftadır devam eden tırtıl istilasında bugün bir şeye daha şahit olduk. Kuru alanı bırakıp Anayoldan yeni bir yeşil alana geçiyor ve buradaki yaprakları yiyorlar. Bu sefer ayrıca derelerde bir yoğunluk var. Bu dere Sakarya’ya kadar uzanan bir dere. Eğer bunlar herhangi bir kıyıda kalırsa o bölgelerdeki meyveleri, sebzeleri de yiyebilir. Oralarda da çoğalma yapabilir. Bunlara bir an evvel bakılması lazım. Ben burada doğdum, burada büyüyorum ve burada öleceğim. Buranın biz bekçisiyiz. Buranın bir an önce çözülmesini bekliyorum. Gerçek bir istilaya uğradık” dedi.
(TY-EFE)
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