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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Tırpancıların zorlu mesaisi - MUŞ

Tırpancıların zorlu mesaisi - MUŞ

- Tırpancıların köyden tarlaya gelmesinden detay - Tırpan işçilerinin ot biçmesi - Tırpan işçilerinin türkü söyleyerek ot biçmesi - Tırpanlarını bilenmesi - Tırpan işçisi Ferzande Kılıç'ın konuşması - Abdulmenaf Zengin'in konuşması - Örenkent köyünde tırpan işçisi Veysi Gül'ün konuşmasıTırpancıların zorlu mesaisiMUŞ (AA) - Muş 'un Bulanık ilçesinde ot biçme döneminin başlamasıyla sabah erken saatlerde 4 kilometre yürüyerek tarlalara giden vatandaşlar, hayvanları için mera ve çayırlardaki otları tırpanlarla imece usulü biçiyor.Merkeze yaklaşık 129 kilometre uzaklıktaki Örenkent köyünde tırpancılar, hayvanları için mera ve çayırlarda yoğun mesai harcıyor.Tarım ve hayvancılığın en fazla yapıldığı bölgelerden Doğu Anadolu'da, hayvanlarının kışlık yiyecek ihtiyacını karşılamak için ot biçen çiftçiler, teknolojik aletlerin yetersiz kaldığı alanlarda geleneksel tarım yöntemlerini kullanıyor.Örenkent köyünde tırpancı Veysi Gül, AA muhabirine, ot biçme zamanının ramazan ayına denk geldiğini ve oruçluyken de ot biçtiklerini söyledi.

- "Ot biçerken sürekli türküler söyleniyor"Arazi engebeli ve taşlı olduğu için traktörle çalışamadıklarını anlatan Gül, şöyle konuştu:"Köylülerle bir olup tırpanla otumuzu biçiyoruz. Bu şekilde birbirimizle yardımlaşıyoruz. Tırpan zamanı heyecanlı oluyor. Sürekli türküler söyleniyor. Türkü söylenmediğinde tırpan çekilmiyor. Heyecanlı ve neşeli olması gerekiyor ki ot biçmesi zevkli olsun. Köyden 4 kilometre yürüyüp buraya geliyoruz. Biçtiğimiz otları kışın hayvanlara veriyoruz. Hayat şartları çok zor."Ferzande Kılıç ise traktörün giremediği yerleri tırpanla biçtiklerini belirterek, "Sabah 06.30'da tarlaya gelip akşama kadar çalıştıktan sonra köye dönüyoruz. Biçtiğimiz otları kışın hayvanları veriyoruz. Ramazan ayında güneşte çalıştığımız zaman susuyoruz. Çalışmaya mecburuz, kışa hazırlık yapıyoruz. Bizim sporumuz da tırpandır. Akşama kadar tırpanla spor yapıyoruz." dedi.
Abdulmenaf Zengin de bu yıl bölgeye çok fazla yağmur yağdığını ve otların çok büyüdüğünü ifade ederek, hayvanlarının yem ihtiyacı için çalıştıklarını dile getirdi.

Ramazan Ayı Yoğun Mesai Tarım Teknoloji Muhabir 

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