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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık - KOCAELİ

'Tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık - KOCAELİ

"Tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık - KOCAELİ - Şüphelilerin restoran ve marketlerden "tırnakçılık" yöntemiyle yaptığı hırsızlık anları - Restoran ve marketlerden "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandıADLİ SONUÇ EKLENDİKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de restoran ve marketlerden "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı öne sürülen iki kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmit, Başiskele, Körfez ve Gebze ilçelerinde restoran ve marketlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.İş yerlerinin güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını inceleyen polis, 2 şüphelinin 2 - 25 Şubat tarihlerinde 5 restoran ve markette para üstü alırken kafa karışıklığı yaparak el çabukluğuyla yaklaşık bin 200 lira çaldığını belirledi.Şüphelilerin eşkalini ve kullandıkları otomobili tespit eden polis, teknik ve fiziki takip başlattı.Ekipler, düzenledikleri operasyonda otomobili Yahyakaptan Mahallesi'nde durdurarak K.Y. (25) ile E.Ö'yü (57) gözaltına aldı.Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne getirildi.
Şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis Market Kamera Hırsız 

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