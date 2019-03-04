‘Tırnakçılık’ yöntemi ile kasiyerleri böyle soydular

-Şahısların hırsızlıktan sonra aldıkları siparişleriyle restorandan ayrılmaları

-2. olayda gri ve yeşil polarlı 2 şahsın tırnakçılık yapmaları

-3. olayda şahsın tırnakçılık anı

-4. olaydaki şahısın tırnakçılık yaparken arkadaşının ilgi dağıtmaya çalışması



( KOCAELİ )- Şahısların biri sorularıyla ilgi dağıttı, diğeri kasiyerden para ‘tırnakladı’ KOCAELİ



- Kocaeli’de girdikleri market, yakıt istasyonu ve restoranlarda kasiyerlerden tırnakçılık yöntemi ile para çalan şahısların, hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Şahıslardan birinin sorularla kasiyerin ilgisini dağıtırken, diğerinin ödeme yapmadığı halde para üstü ya da verdiği parayı geri istemesi dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre 2-25 Şubat tarihleri arasında Kocaeli’nin İzmit, Başiskele, Körfez ve Gebze ilçelerinde girdikleri 5 market ve restorandan ‘Tırnakçılık’ diye adlandırılan, kasiyere ödeme yapmadığı halde para üstü ya da verdiği parayı geri istemesi yöntemi ile toplam bin 200 TL para çaldılar. İş Yeri sahiplerinden arka arkaya gelen ihbarlar üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde 5 iş yerine giren şahısların aynı kişilerin K.Y. (25) ve E.Ö. (57) isimli şahısların olduğu tespit edildi. 2 şüphelide yakalanarak cezaevine gönderildi Şahısların iş yerlerine gittikleri aracın plakasını tespit eden ekipler, dün öğlen saatlerinde aracın İzmit ilçesinde olduğu bilgisini aldı. Daha sonra harekete geçen ekipler tarafından düzenlenen operasyonla, iş yerlerini ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile soydukları iddia edilen K.Y. ve E.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kayıtları bulunan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahısların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Şahısların kasiyerleri dolandırma yöntemleri dikkat çekti Öte yandan, şahısların gittikleri market ve restoranlarda kasiyerlerden para çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olaylarda şahısların birinin kasiyerlerin sorduğu soru ile dikkatini dağıtırken, diğerinin verdiği parayı geri isteyip, daha sonra almadığını iddia ettiği paranın üstünü istemesi ya da ürünü almaktan vaz geçtiğini söyleyerek aldığı para miktarında parayı tekrar aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan ilk olayda İzmit'te bulunan bir alışveriş merkezindeki restorana gelen 2 şüpheli siparişini verdikleri yemeğin ödemesini yaparak tırnakçılık yöntemi ile bir miktar para çalıyor. Diğer üç olayda da şahıslar Başiskele, Körfez ve Gebze ilçelerinde girdiği marketlerde aynı yöntemle kasiyerlerden para çaldıkları görülüyor.

